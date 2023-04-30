"المركزي السوداني": أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة"

أكد بنك السودان المركزي، أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة"، وأن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على الودائع في تلك البنوك.

وأعلن البنك المركزي، في بيان، عن انتظام العمل بمعظم فروعه بولايات البلاد المختلفة اعتبارا من اليوم الأحد، لافتا إلى أن فروع المصارف التجارية بالولايات باشرت تقديم خدماتها المصرفية بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

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وأشار البنك إلى أنه يبذل "جهودا مستمرة من أجل عودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في جميع أرجاء السودان لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة السودانية إن مقر البنك المركزي الرئيسي سليم وأن الحريق المتداول لأحد فروعه.

وكان نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.

ويوجد المقر الرئيسي للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.

واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج "الدعم السريع" بالقوات المسلحة.

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، عن الجهة التي نفذته.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.