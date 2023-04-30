"فايزر" و"بيونتيك" تقترحان دفع الاتحاد الأوروبي نصف سعر جرعات كوفيد الملغاة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، أن الاقتراح الجديد لشركتي الأدوية "فايزر" و"بيونتيك" لدى الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا بدفع الدول الأعضاء نصف السعر، بما يعادل حوالي 10 يورو (11 دولارا)، مقابل كل جرعة من جرعات كوفيد-19 الملغاة البالغ عددها 70 مليونا.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على المفاوضات قولهم، إن العقد المعدل سيسمح للاتحاد الأوروبي بالترقية إلى لقاحات أحدث مصممة لأي متحورات مستقبلية لكوفيد-19.

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أصبحت "بيونتيك" و"فايزر" اسمين مألوفين أثناء الوباء بعد إنشاء أحد اللقاحات الأولى التي أصبحت متاحة عالمياً باستخدام تقنية تعرف باسم الحامض النووي الرسولي أو "messenger RNA". وتأمل "بيونتيك" في تعزيز سلسلة ابتكارات الأدوية الخاصة بها، وتحديد الجهود المبذولة لاستخدام تقنية mRNA لعلاج السرطان والأمراض الأخرى.