المركزي المصري: بيع أذون خزانة بقيمة 1.008 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.008 مليار دولار في مزاد، بمتوسط عائد 4.9 %.

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس الماضي، إنه سيطرح في مزاد أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في الأول من مايو.

وأضاف البنك في بيان أنه سيتم تسوية المزاد في اليوم التالي، وفقا لرويترز.

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وكان البنك المركزي المصري طرح مزادا لأذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في يوم 6 فبراير الماضي ، وتلقى عروضا بلغ عددها 26 عرضا بقيمة إجمالية 1.296 مليار دولار وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.