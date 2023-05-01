الهند تتطلع لزيادة صادراتها للإمارات إلى 50 مليار دولار

قال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، اليوم الاثنين، إن بلاده تأمل في زيادة قيمة صادراتها إلى الإمارات لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026-2027.

وأضاف خلال فعالية أن واردات الذهب الهندية من الإمارات قد تزداد أيضا في ظل الاستفادة الأفضل من اتفاق التجارة بين البلدين.

مادة اعلانية

وقال المسؤول التجاري الهندي، إن الاتفاقية التجارية بين الهند والإمارات أظهرت "أداء متميزا بشكل نسبي" على عكس الاتجاهات العامة للتجارة.



وأضاف أن لجنة التجارة المشتركة مع الإمارات تجتمع في يونيو لبحث تنفيذ اتفاق التجارة.