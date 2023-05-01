مصر.. عجز صافي الأصول الأجنبية يقفز 6% لـ 24.4 مليار دولار في مارس

كشفت بيانات رسمية، اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار، في فبراير الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.3%.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين. وبذلك يكون عجز صافي الأصول الأجنبية قد اتسع بنحو 4.56 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

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وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أنه في الوقت الذي انخفض فيه عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 217.6 مليون دولار في مارس، اتسع فيه العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار.

وجاء اتساع عجز البنوك التجارية في ظل انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى نحو 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في وقت استقرت فيه التزاماتها بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.

وفق البيانات، فقد استقرت الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي عند 33 مليار دولار في وقت تراجعت التزاماته بنحو 194 مليون دولار إلى 42 مليار دولار.

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن عجز المعاملات الجارية تراجع بنسبة 20.2% على أساس سنوي بالربع الأول من 2022-2023 إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 311.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرجع التحسن إلى زيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية إلى جانب ارتفاع حصيلة رسوم المرور من قناة السويس. حيث تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار عن نفس فترة القياس، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية مقابل انخفاض وارداتها.

وارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية من 6 مليارات دولار إلى 6.3 مليار دولار مقابل انخفاض الواردات السلعية غير البترولية إلى 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار عن نفس فترة القياس، وارتفاع إيرادات قناة السويس من 1.7 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

أيضاً، فقد تضاعف صافي تدفق الاستثمار الأجنبي لتبلغ نحو 3.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية مقابل نحو 1.7 مليار دولار قبل عام.