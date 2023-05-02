العجز التجاري التركي يقفز إلى 8.85 مليار دولار وتباطؤ واردات الطاقة والذهب

أفادت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء بأن العجز التجاري زاد 43.9% على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل/نيسان، بينما تباطأت واردات الطاقة والذهب في الفترة نفسها.

وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب، تراجعت احتياطيات تركيا من الذهب أيضا مع تحرك البنك المركزي لتلبية الطلب المحلي.

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وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الصادرات هبط 17.2% إلى 19.315 مليار دولار في أبريل/نيسان، فيما تراجعت الواردات 4.5% إلى 28.162 مليار دولار.

وانخفضت واردات الطاقة 35% على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في أبريل/نيسان، بينما بلغت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن تركيا استوردت ما قيمته 5.1 مليار دولار من الذهب في يناير/كانون الثاني، بينما انخفضت واردات الذهب إلى 4.1 مليار دولار في فبراير/شباط و1.7 مليار دولار في مارس/آذار.

وانخفض احتياطي البنك المركزي من الذهب إلى 49.3 مليار دولار حتى 20 أبريل/نيسان من ذروة بلغت 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار.

وعلقت تركيا في السابق بعض واردات الذهب لتخفيف الأثر الاقتصادي للزلازل في فبراير/شباط. ويقول مصرفيون إن البنك المركزي لبى الطلب المحلي المتزايد على الذهب، على الرغم من قيود الاستيراد.