اقتصاد أميركا
انتعاش طلبيات المصانع الأميركية بفضل الطائرات المدنية في مارس
لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة
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انتعشت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية الصنع في مارس/آذار، مدعومة بقفزة في الطلب على الطائرات المدنية، لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع زادت 0.9% بعد انخفاضها 1.1% في فبراير/شباط.
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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات بنسبة 1.1%.
وارتفعت الطلبيات 2.4% على أساس سنوي في مارس/آذار.
ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأميركي، تراجعا بسبب أسرع حملة لرفع أسعار الفائدة يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.
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