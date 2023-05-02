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أحد المصانع في أميركا
أحد المصانع في أميركا
اقتصاد أميركا

انتعاش طلبيات المصانع الأميركية بفضل الطائرات المدنية في مارس

لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة

واشنطن - رويترز
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انتعشت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية الصنع في مارس/آذار، مدعومة بقفزة في الطلب على الطائرات المدنية، لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع زادت 0.9% بعد انخفاضها 1.1% في فبراير/شباط.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات بنسبة 1.1%.

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وارتفعت الطلبيات 2.4% على أساس سنوي في مارس/آذار.

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأميركي، تراجعا بسبب أسرع حملة لرفع أسعار الفائدة يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

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