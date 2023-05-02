انتعاش طلبيات المصانع الأميركية بفضل الطائرات المدنية في مارس

انتعشت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية الصنع في مارس/آذار، مدعومة بقفزة في الطلب على الطائرات المدنية، لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع زادت 0.9% بعد انخفاضها 1.1% في فبراير/شباط.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات بنسبة 1.1%.

وارتفعت الطلبيات 2.4% على أساس سنوي في مارس/آذار.

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأميركي، تراجعا بسبب أسرع حملة لرفع أسعار الفائدة يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.