الجنيه المصري
تداولات العقود الآجلة للجنيه المصري بالأسواق الدولية تشير لتعويم جديد مرتقب
ليصبح الخفض الرابع للعملة المصرية منذ مارس من عام 2022
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تشير تداولات العقود الآجلة للجنيه المصري في الأسواق الدولية إلى تعويم جديد مرتقب، ليصبح بذلك الخفض الرابع للعملة المصرية منذ مارس من عام 2022 في حال حدوثه.
وقد تراجعت قيمة الجنيه في العقود الآجلة لمدة 12 شهرا بنسبة 5% إلى 42.9 جنيه مقابل الدولار وذلك مقابل السعر الرسمي في البنوك المصرية البالغ 30.9 جنيه مقابل الدولار.
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كما تعطي أسواق السندات الدولية لمصر إشارات لمخاوف المتداولين، حيث ارتفع العائد على السندات المصرية مقارنة مع سندات الخزينة الأميركية إلى فوق 1200 نقطة اساس بحسب بيانات J.P. Morgan.
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