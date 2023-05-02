ماذا تحمل توقعات الاقتصاديين بـ "WEF" بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي في 2023؟

كشف استطلاع لتوقعات كبار الاقتصاديين للعام 2023 أجراه المنتدى الاقتصاد العالمي "WEF"، عن انقسام الآراء بشأن حدوث ركود عالمي هذا العام.

ويتوقع 45% من الاقتصاديين دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، فيما ترى نسبة مماثلة بأن الاقتصاد سينجح بتجنب سيناريو الركود، بحسب تقرير "WEF".

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وأوضح التقرير أن الخبراء يستبعدون أي تداعيات كبيرة على النظام المصرفي بأكمله جراء أزمة البنوك الأخيرة، رغم القلق من حدوث اضطرابات جديدة في المستقبل.

وأشار التقرير إلى المخاوف بشأن المفاضلة بين كبح معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، في الوقت الذي يعتقد فيه 76% من الخبراء بأن البنوك المركزية ستجد صعوبة في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأوضح تقرير منتدى الاقتصاد العالمي أن النشاط الأكثر ازدهارًا سيكون في آسيا، مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

ويتوقع أكثر من 90% من كبار الاقتصاديين نموًا معتدلاً على الأقل في كل من شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا.