اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد عالمي

ماذا تحمل توقعات الاقتصاديين بـ "WEF" بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي في 2023؟

أشار التقرير إلى مخاوف بشأن المفاضلة بين كبح معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف استطلاع لتوقعات كبار الاقتصاديين للعام 2023 أجراه المنتدى الاقتصاد العالمي "WEF"، عن انقسام الآراء بشأن حدوث ركود عالمي هذا العام.

ويتوقع 45% من الاقتصاديين دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، فيما ترى نسبة مماثلة بأن الاقتصاد سينجح بتجنب سيناريو الركود، بحسب تقرير "WEF".

مادة اعلانية

وأوضح التقرير أن الخبراء يستبعدون أي تداعيات كبيرة على النظام المصرفي بأكمله جراء أزمة البنوك الأخيرة، رغم القلق من حدوث اضطرابات جديدة في المستقبل.

بانتهاء صفقة "فيرست ريبابليك".. هل انتهى الأسوأ في أزمة القطاع المصرفي الأميركي؟ قصص اقتصادية أزمة مصرفية بانتهاء صفقة "فيرست ريبابليك".. هل انتهى الأسوأ في أزمة القطاع المصرفي الأميركي؟

وأشار التقرير إلى المخاوف بشأن المفاضلة بين كبح معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، في الوقت الذي يعتقد فيه 76% من الخبراء بأن البنوك المركزية ستجد صعوبة في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأوضح تقرير منتدى الاقتصاد العالمي أن النشاط الأكثر ازدهارًا سيكون في آسيا، مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

ويتوقع أكثر من 90% من كبار الاقتصاديين نموًا معتدلاً على الأقل في كل من شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد استمرار نزوح آلاف السودانيين إلى مصر العربية ترصد استمرار نزوح آلاف السودانيين إلى مصر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط