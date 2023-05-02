اقتصاد
مبيعات التجزئة الألمانية تتراجع 2.4% في مارس
كتب الإحصاءات الاتحادي: مبيعات التجزئة انخفضت 8.6% على أساس سنوي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا، تراجعت 2.4% في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن مبيعات التجزئة انخفضت 8.6% على أساس سنوي.
مادة اعلانية
وكان محللون توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز ارتفاعا 0.4% على أساس شهري.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع أرباح بنك الرياض 30% إلى 2.02 مليار ريال في الربع الأولزيادة إجمالي ربح العمليات إلى 4.036 مليار ريال شركات
-
الين الياباني يهبط أمام اليورو لأدنى مستوى في 15 عاماًالدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في أسبوع بعد رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ أسواق المال
-
مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمحالممارسة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية