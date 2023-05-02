اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبيعات التجزئة
مبيعات التجزئة
اقتصاد

مبيعات التجزئة الألمانية تتراجع 2.4% في مارس

كتب الإحصاءات الاتحادي: مبيعات التجزئة انخفضت 8.6% على أساس سنوي

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا، تراجعت 2.4% في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق.

وقال‭ ‬‬مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن مبيعات التجزئة انخفضت 8.6% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

وكان محللون توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز ارتفاعا 0.4% على أساس شهري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد استمرار نزوح آلاف السودانيين إلى مصر العربية ترصد استمرار نزوح آلاف السودانيين إلى مصر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط