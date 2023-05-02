مبيعات التجزئة الألمانية تتراجع 2.4% في مارس

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا، تراجعت 2.4% في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق.

وقال‭ ‬‬مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن مبيعات التجزئة انخفضت 8.6% على أساس سنوي.

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وكان محللون توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز ارتفاعا 0.4% على أساس شهري.