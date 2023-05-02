اقتصاد
"المركزي" الأسترالي يرفع سعرالفائدة 25 نقطة أساس
الفائدة في أستراليا تصل إلى 3.85%
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أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 3.6% إلى 3.85%.
وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري، لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وفقا لـ" واس".
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