اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي الأسترالي
البنك المركزي الأسترالي - أرشيفية
اقتصاد

"المركزي" الأسترالي يرفع سعرالفائدة 25 نقطة أساس

الفائدة في أستراليا تصل إلى 3.85%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 3.6% إلى 3.85%.

وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري، لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وفقا لـ" واس".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوليتيكو: جيل بايدن وقفت بقوة وراء قرار الرئيس الأميركي خوض الانتخابات مجدداً بوليتيكو: جيل بايدن وقفت بقوة وراء قرار الرئيس الأميركي خوض الانتخابات مجدداً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط