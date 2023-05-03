ارتفاع هامشي لمعدل البطالة بالمغرب إلى 12.9% في الربع الأول

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل هامشي إلى 12.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 12.1% في الفترة نفسها من العام الماضي مع استمرار فقد الوظائف في قطاع الزراعة في ظل أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وجاءت نسبة البطالة أعلى بين الشباب، إذ بلغت 35.3%. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الفصلي، إن البطالة بين خريجي الجامعات بلغت 19.8%، وبين النساء 18.1%.

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