اقتصاد المغرب
ارتفاع هامشي لمعدل البطالة بالمغرب إلى 12.9% في الربع الأول
نسبة البطالة بين الشباب بلغت 35.3%
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل هامشي إلى 12.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 12.1% في الفترة نفسها من العام الماضي مع استمرار فقد الوظائف في قطاع الزراعة في ظل أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وجاءت نسبة البطالة أعلى بين الشباب، إذ بلغت 35.3%. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الفصلي، إن البطالة بين خريجي الجامعات بلغت 19.8%، وبين النساء 18.1%.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصر تستفيد من القمح الروسي رخيص الثمن بشراء كميات كبيرةسعر القمح الروسي نحو 265 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة اقتصاد
-
التويجري للعربية: وتيرة أرباح "نادك" ستستمر ونبحث خفض تكلفة التمويلقال إن مجلس الإدارة لم يقر خطة توزيعات أرباح قصص اقتصادية
-
"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف بنك "فيرست ريبابليك" إلى "CC"جلسة استماع بالشيوخ الأميركي لشهادات كبار المسؤولين في بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية