اقتصاد الأردن
الأردن يشتري حوالي 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة
سعر الشراء التقديري 260 دولارا للطن شاملاً تكلفة الشحن
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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى حوالي 60 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت، اليوم الأربعاء.
وأضافوا أن السعر التقديري للشراء بلغ 260 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للتوريد في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ومن المعتقد أن يكون البائع هو شركة أولام.
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جدير بالذكر أن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى في مارس الماضي نحو 50 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية.
وتشير التقديرات إلى أن سعر الشراء 279.50 دولار للطن شاملا كلفة الشحن للتوريد في النصف الثاني من يونيو/حزيران.
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