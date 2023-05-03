الأزمة تتفاقم.. بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين

قالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي، كارين جان بيار، يوم الثلاثاء، إن جو بايدن لن "يتفاوض" مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي يتعين على الكونغرس الأميركي أن يقرره لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأضافت "هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها".

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واعتبرت جان بيار أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين "من دون شروط"، بينما عرض الرئيس الأميركي اجتماعًا في 9 مايو/ أيار مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعا تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها.

بدون رفع سقف الدين، يمكن أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية وتتخلف عن سداد الديون اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران، وفقًا لوزيرة الخزانة، جانيت يلين.

وقالت جان بيار إن بايدن على استعداد لمناقشة "عملية منفصلة حول خفض الميزانية" لكن قضية سقف الديون ستكون بمنأى عن ذلك.

وأردفت: "من واجب الكونغرس الدستوري منع التخلف عن السداد... نظرا إلى الوقت المحدود المتاح أمام الكونغرس الآن، من الواضح أن السبيل العملي الوحيد لتجنب التخلف عن السداد هو أن يعلق الكونغرس الحد من سقف الدين من دون شروط".

إضافة إلى ذلك، قالت إن بايدن يعتبر أن تخفيض الإنفاق الذي اقترحه مكارثي "غير معقول" و"خطير".