الفيدرالي الأميركي يوافق توقعات الأسواق برفع الفائدة 25 نقطة

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%، موافقا بذلك توقعات السوق.

وقلص الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة من 50 نفطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.

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وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%.

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.

ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس 2023، بينما يتبقى 5 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون قرار الاجتماع القادم في 14 يونيو المقبل.