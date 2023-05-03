القطاع الخاص الأميركي يضيف 296 ألف وظيفة في أبريل ليفوق التوقعات

أضاف القطاع الخاص الأميركي 296 ألف وظيفة في أبريل، لتأتي الأرقام أفضل بكثير من التوقعات عند 148 ألف وظيفة.

هذه الأرقام تبشر بقراءة إيجابية لتقرير الوظائف خارج القطاع الزراعي الذي يصدر يوم الجمعة والمتوقع فيه إضافة 180 ألف وظيفة. كذلك صدر اليوم مؤشر لقطاع الخدمات في أبريل وأظهر ارتفاعا إلى 51.9 نقطة ليأتي أفضل من المتوقع.

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