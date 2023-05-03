اقتصاد أميركا
القطاع الخاص الأميركي يضيف 296 ألف وظيفة في أبريل ليفوق التوقعات
وضع القراءة
100% حجم الخط
أضاف القطاع الخاص الأميركي 296 ألف وظيفة في أبريل، لتأتي الأرقام أفضل بكثير من التوقعات عند 148 ألف وظيفة.
هذه الأرقام تبشر بقراءة إيجابية لتقرير الوظائف خارج القطاع الزراعي الذي يصدر يوم الجمعة والمتوقع فيه إضافة 180 ألف وظيفة. كذلك صدر اليوم مؤشر لقطاع الخدمات في أبريل وأظهر ارتفاعا إلى 51.9 نقطة ليأتي أفضل من المتوقع.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"جيه.بي مورغان" قد يتولى 40 عملية أخرى من مدفوعات صادرات الحبوب الروسيةمن المقرر أن ينتهي اتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو الجاري اقتصاد
-
وول ستريت ترتفع في مستهل التعاملات قبل نتائج اجتماع الفيدراليالمؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 34.45 نقطة أسواق المال
-
البنك الدولي يعلن اختيار مرشح أميركا أجاي بانغا رئيساً له"بانغا" سيتولى مهامه اعتباراً من يونيو المقبل لولاية تستمر 5 سنوات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية