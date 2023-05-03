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التضخم في منطقة اليورو
معدل البطالة في منطقة اليورو دون التوقعات
اقتصاد أوروبا

انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5% خلال مارس

"يوروستات": تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 11.01 مليون

بروكسل – رويترز
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قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 6.5% في مارس/آذار وهو انخفاض يشير إلى مزيد من شح العمالة في السوق ويؤدي لمزيد من المتاعب للبنك المركزي الأوروبي في سعيه لكبح التضخم.

وكان معدل البطالة لشهر مارس/آذار في 20 دولة تستخدم اليورو أقل من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بعدم تغير نسبة البطالة عن شهر فبراير/شباط عند 6.6%.

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وقال يوروستات إن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 11.01 مليون في مارس/آذار من 11.131 مليون في فبراير/شباط.

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كانت سوق العمل في ألمانيا الأكثر قلة في العمالة مع انخفاض معدل البطالة إلى 2.8% من القوة العاملة من 2.9% في فبراير/شباط، وهو على الأرجح ما قد ساعد نقابات العمال الألمانية على التفاوض حول زيادات كبيرة في الأجور.

ومع ذلك، من المرجح أن يزيد رفع الأجور في ألمانيا وغيرها من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم والذي وصل في أبريل/نيسان إلى 7% على أساس سنوي مقارنة بما يستهدفه البنك عند 2%.

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