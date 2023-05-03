اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد تركيا مناسبة
اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

سجل 43.68% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفض معدل التضخّم في تركيا مرة أخرى في أبريل، للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 43.68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

لكنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39% خلال شهر، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء.

مادة اعلانية

وبحسب الأرقام الرسمية فإن التضخم بلغ 50.5% في مارس في 12 شهرا مضت بعدما ارتفع إلى 85.5% في أكتوبر.

صندوق النقد للعربية: النمو في السعودية يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي قصص اقتصادية خاص صندوق النقد للعربية: النمو في السعودية يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي

لكنّ الأرقام الرسمية موضع تشكيك من الخبراء الاقتصاديين المستقلين من مجموعة الأبحاث حول التضخم حيث إن ارتفاع أسعار الاستهلاك استقر على أكثر من الضعفين على 105.19% (مقابل 112.51% في مارس خلال 12 شهرا ماضية مع ارتفاع بنسبة 4.86% لأسعار الاستهلاك في أبريل وفقا لـ "فرانس برس".

وهذا التباطؤ المستمر المعلن منذ نوفمبر يشكل نبأ سارا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في 14 مايو بعد 20 عاما في السلطة.

لكن مع وصول سعر العملة التركية صباح اليوم الأربعاء إلى 21.5 ليرة لليورو الواحد، فإن الشعور مختلف بين السكان، مما جعل سعر البصل وهو المكون الرئيسي في المطبخ الشعبي، مؤشرا على ارتفاع كلفة المعيشة.

فقد وصل سعر البصل إلى ذروة غير مسبوقة إلى 30 ليرة تركية ما يعادل 1.40 يورو للكيلوغرام الواحد.

وكلفة المعيشة تشكل أيضا تحديا لمرشح المعارضة والخصم الرئيسي لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب ويحظى بنسبة تأييد جيدة في استطلاعات الرأي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"فاغنر" تؤكد السيطرة على باخموت.. والجيش الأوكراني: ينفي "فاغنر" تؤكد السيطرة على باخموت.. والجيش الأوكراني: ينفي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط