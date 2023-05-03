انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مرة أخرى في أبريل، للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 43.68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

لكنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39% خلال شهر، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء.

مادة اعلانية

وبحسب الأرقام الرسمية فإن التضخم بلغ 50.5% في مارس في 12 شهرا مضت بعدما ارتفع إلى 85.5% في أكتوبر.

لكنّ الأرقام الرسمية موضع تشكيك من الخبراء الاقتصاديين المستقلين من مجموعة الأبحاث حول التضخم حيث إن ارتفاع أسعار الاستهلاك استقر على أكثر من الضعفين على 105.19% (مقابل 112.51% في مارس خلال 12 شهرا ماضية مع ارتفاع بنسبة 4.86% لأسعار الاستهلاك في أبريل وفقا لـ "فرانس برس".

وهذا التباطؤ المستمر المعلن منذ نوفمبر يشكل نبأ سارا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في 14 مايو بعد 20 عاما في السلطة.

لكن مع وصول سعر العملة التركية صباح اليوم الأربعاء إلى 21.5 ليرة لليورو الواحد، فإن الشعور مختلف بين السكان، مما جعل سعر البصل وهو المكون الرئيسي في المطبخ الشعبي، مؤشرا على ارتفاع كلفة المعيشة.

فقد وصل سعر البصل إلى ذروة غير مسبوقة إلى 30 ليرة تركية ما يعادل 1.40 يورو للكيلوغرام الواحد.

وكلفة المعيشة تشكل أيضا تحديا لمرشح المعارضة والخصم الرئيسي لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب ويحظى بنسبة تأييد جيدة في استطلاعات الرأي.