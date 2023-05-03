رئيس الوزراء المصري: مؤتمر عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم خلال أيام تنظيم مؤتمر صحافي عالمي، لشرح محددات الموقف الاقتصادي للبلاد، وكذا الرد على التساؤلات المطروحة على الساحة، بشأن عدد من الملفات المختلفة.

وأوضح مدبولي، أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أية التزامات.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الاجتماع، على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار مدبولي، إلى الدور الفاعل لوحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وأبقت الوكالة، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.