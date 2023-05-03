مؤشر: تحسن النشاط غير النفطي في الإمارات خلال أبريل

أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن تسارع نمو الطلبات الجديدة أدى إلى تحسن نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل/نيسان.

وزاد مؤشر مديري المشتريات للإمارات المعدل موسميا الصادر عن ستاندرد آند غلوبال إلى 56.6 في أبريل/نيسان مقابل 55.9 في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد غير النفطي للبلاد.

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