اقتصاد الإمارات
مؤشر: تحسن النشاط غير النفطي في الإمارات خلال أبريل
سجل المؤشر المعدل موسمياً الصادر عن ستاندرد آند غلوبال إلى 56.6 في أبريل
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن تسارع نمو الطلبات الجديدة أدى إلى تحسن نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل/نيسان.
وزاد مؤشر مديري المشتريات للإمارات المعدل موسميا الصادر عن ستاندرد آند غلوبال إلى 56.6 في أبريل/نيسان مقابل 55.9 في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد غير النفطي للبلاد.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية الشهر الماضيالطلبات الجديدة ترتفع بأسرع وتيرة في أكثر من 8 سنوات اقتصاد
-
الأزمة تتفاقم.. بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدينالبيت الأبيض: "سقف الدين ليس قضية سنتفاوض بشأنها" اقتصاد
-
مصر.. تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى 1.8 مليار دولار في 6 أشهرتحويلات المصريين بالخارج تسجل 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية