3 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة.. والقطري يثبت

رفعت السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي، بينما جاء قرار قطر بالتثبيت.

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، لتصل إلى نطاق 5-5.25%.

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وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%.

كما قرر "المركزي السعودي" وفق بيان، اطلعت عليه "العربية.نت"، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

من جانبه، قرر البنك المركزي الإماراتي رفع أيضا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.15 %.

فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد .

وأوضح المركزي في بيان أنه رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6.00%.

كما رفع المركزي البحريني، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50% إلى 6.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7.00%.

وذكر المصرف المركزي أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وفي المقابل، قرر مصرف قطر المركزي، الإبقاء أسعار الفائدة للإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء دون تغيير، وقال البنك في بيان إنه يسعى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مناسب لدعم النمو الاقتصادي المستدام.