روسيا و أوكرانيا
وزير الخارجية التركي: مشكلة تمديد صفقة الحبوب تكمن في عدم تنفيذ متطلبات روسيا
أكد أن آفاق تمديد صفقة الحبوب غير واضحة حالياً
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن آفاق تمديد صفقة الحبوب غير واضحة حالياً وتعتمد على الامتثال للمتطلبات الروسية.
وقال تشاووش أوغلو في تصريح لقناة "إن تي في" التركية، اليوم الأربعاء: "لا يوجد ضمان بنسبة 100% لتمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود حاليا، لكن العمل الجاد جار، وهناك آمال في تحقيق النجاح، جهودنا وجهود الأمم المتحدة مستمرة".
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وتابع :"يكمن جوهر المشكلة في أن الصفقة تم تمديدها لمدة 60 يوما فقط.. وهذا عدم امتثال (لمتطلبات) روسيا، وعلى وجه الخصوص مسألة إعادة ربط بنك روسسيلخوزبنك بنظام سويفت، و(تقديم) الضمانات للبنوك للقيام بالدفع مقابل المواد الغذائية".
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