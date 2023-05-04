اقتصاد الأردن
المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
اعتباراً من السابع من مايو
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أعلن البنك المركزي الأردني في بيان اليوم الخميس، أنه رفع جميع أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس اعتبارا من السابع من مايو/أيار.
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس.
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وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في الأردن وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.
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