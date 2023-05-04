المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمكافحة التضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%، اليوم الخميس، كما كان متوقعا.

وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

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وأضاف البنك المركزي الأوروبي في بيان: "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا". مع الإعلان الأخير، سينتقل سعر الفائدة القياسي للبنك إلى 3.25% اعتبارًا من 10 مايو.

يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى 7% لشهر أبريل. في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى 5.6%. قال البنك المركزي يوم الخميس: "انخفض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية".

شرع البنك المركزي الأوروبي في مساره الحالي في يوليو 2022 ، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي من -0.5% إلى الصفر. وعلى الرغم من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. تشير التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن التضخم لن يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2025.

تظهر البيانات الأخيرة أيضًا أن اقتصاد منطقة اليورو نما أقل من المتوقع في الربع الأول من العام، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الضعيف 0.1%. مع ذلك ، أظهرت أرقام البطالة تحسنًا طفيفًا في مارس عن الشهر السابق عند 6.5%.

علاوة على ذلك، أظهر استطلاع حديث للبنك المركزي الأوروبي أن البنوك قد شددت بشكل كبير من منح الائتمان، مما قد يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في التأثير على الاقتصاد الحقيقي.

كانت مراسلة قناة "العربية" في لندن، كارينا كامل، قد قالت إن الأسواق الأوروبية تترقب قرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

وأضافت أن التراجع يخيم على معظم الأسهم الأوروبية في جلسة اليوم، باستثناء أسهم النفط والغاز.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسة التشديد النقدي، مع ترقب قرار المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة.