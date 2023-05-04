تراجع حاد للصادرات الألمانية في مارس 2023
هبطت بنسبة 5.2 % مقارنة بشهر فبراير
تراجعت الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق، في علامة على ضعف في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية (ديستاتيس) أن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 129 مليار يورو في مارس، بانخفاض 5.2%، عن فبراير،ويأتي هذا الانخفاض بعد شهرين متتاليين من النمو.
كما تراجعت الواردات خلال مارس بنسبة 6.4 % إلى 113 مليار يورو، ما أدى إلى فائض تجاري مقداره 16.7 مليار يورو على أساس شهري.
وانخفض الطلب على السلع الألمانية في كل القطاعات مع تراجع صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.2%،والأمر الأكثر إثارة للقلق انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية لأوروبا، بنسبة 10.9%.
وبشكل عام،انخفضت نسبة الصادرات الألمانية إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 4 %.
ونشرت ألمانيا الجمعة الماضي بيانات رسمية تظهر نموا ثابتا في الربع الأول من العام رغم التوقعات بانتعاش طفيف،وكان محلّلون قد حذّروا من أن تباطؤا في الولايات المتحدة قد يضر بأكبر اقتصاد في أوروبا.
-
تراجع أرباح بنك الجزيرة 46% لـ204 ملايين ريال في الربع الأولدخل العمليات تراجع بنسبة 21% شركات
-
"أسمنت الرياض" توزع أرباحاً عن النصف الثاني من 2022 الخميس 11 مايوتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال أسواق المال
-
17 مايو.. بدء توزيع أرباح "باعظيم التجارية" عن النصف الثاني من 20221.10 ريال لكل سهم أي ما يعادل 11% من رأس المال أسواق المال