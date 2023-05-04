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ألمانيا - صادرات
صادرات ألمانيا - أرشيفية
اقتصاد أوروبا

تراجع حاد للصادرات الألمانية في مارس 2023

هبطت بنسبة 5.2 % مقارنة بشهر فبراير

برلين -فرانس برس
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تراجعت الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق، في علامة على ضعف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية (ديستاتيس) أن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 129 مليار يورو في مارس، بانخفاض 5.2%، عن فبراير،ويأتي هذا الانخفاض بعد شهرين متتاليين من النمو.

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كما تراجعت الواردات خلال مارس بنسبة 6.4 % إلى 113 مليار يورو، ما أدى إلى فائض تجاري مقداره 16.7 مليار يورو على أساس شهري.

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وانخفض الطلب على السلع الألمانية في كل القطاعات مع تراجع صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.2%،والأمر الأكثر إثارة للقلق انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية لأوروبا، بنسبة 10.9%.

وبشكل عام،انخفضت نسبة الصادرات الألمانية إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 4 %.

ونشرت ألمانيا الجمعة الماضي بيانات رسمية تظهر نموا ثابتا في الربع الأول من العام رغم التوقعات بانتعاش طفيف،وكان محلّلون قد حذّروا من أن تباطؤا في الولايات المتحدة قد يضر بأكبر اقتصاد في أوروبا.

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