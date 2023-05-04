خبراء من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يبحثون اتفاق الحبوب غداً الجمعة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس، إن خبراء من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيجتمعون غدا الجمعة في إسطنبول لمناقشة اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

وأضاف أن الاجتماع يأتي قبل آخر لنواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا من المزمع عقده الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل جهودها لتمديد الاتفاق الذي سينتهي أجله في 18 مايو/أيار.

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