هيئة السياحة السعودية للعربية: المملكة استقبلت 8 ملايين سائح بالربع الأول 2023

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "الهيئة السعودية للسياحة" فهد حميدالدين، إن المملكة شاركت في فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي بأكبر وفد مشارك ما يدل على نضج القطاع في السعودية.

وأوضح حميدالدين في مقابلة مع "العربية" أن عدد المشاركين في المعرض ارتفع 80% عن العام الماضي ليصل إلى 68 مشارك، مؤكدا أن السفر إلى السعودية أصبح أسهل من أي وقت مضى بسبب إعلان الحكومة خلال العام عن عدة تأشيرات مختلفة.

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وكشف أن السعودية استقبلت 93 مليون زيارة سياحية في 2022 و8 ملايين في الربع الأول من 2023، أي ضعف التوقعات، مضيفا أن عدد زيارات العمرة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي بلغ 4 مليون و100 ألف زائر.

و فيما يتعلق بالفنادق، قال إن هناك 42 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء حالياً في السعودية مع توقعات تعدي 700 ألف غرفة بنهاية 2030. وكان حميدالدين متفائلا بشأن موسم الصيف، إذ يتوقع أن تكون مماثلة للشتاء، حيث بيعت الفعاليات حينها بالكامل.