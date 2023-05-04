محافظ المركزي: تراجع التضخم في تركيا أبطأ من المتوقع

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، اليوم الخميس، إن التضخم في بلاده ينخفض بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه، على الرغم من مؤشرات تظهر تباطؤا ملحوظا في ارتفاع الأسعار.

وفي الإفادة الثانية عن التضخم هذا العام، قال قافجي أوغلو إن ضغوط التكلفة على التضخم أزيلت إلى حد بعيد.

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وأضاف أن المركزي التركي أبقى على توقعاته للتضخم عند 22.3% لعام 2023، مضيفا أن استقرار ظروف الائتمان وسعر الصرف الأجنبي سيتيح تحسنا في التضخم.

وأضاف في تصريحاته التي أدلى بها في أنقرة أن البنك المركزي أبقى أيضا على توقعاته السنوية للتضخم لعام 2024 دون تغيير عند 8.8%.