اقتصاد تركيا
محافظ المركزي: تراجع التضخم في تركيا أبطأ من المتوقع
المركزي التركي أبقى على توقعاته للتضخم عند 22.3% لعام 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، اليوم الخميس، إن التضخم في بلاده ينخفض بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه، على الرغم من مؤشرات تظهر تباطؤا ملحوظا في ارتفاع الأسعار.
وفي الإفادة الثانية عن التضخم هذا العام، قال قافجي أوغلو إن ضغوط التكلفة على التضخم أزيلت إلى حد بعيد.
مادة اعلانية
وأضاف أن المركزي التركي أبقى على توقعاته للتضخم عند 22.3% لعام 2023، مضيفا أن استقرار ظروف الائتمان وسعر الصرف الأجنبي سيتيح تحسنا في التضخم.
وأضاف في تصريحاته التي أدلى بها في أنقرة أن البنك المركزي أبقى أيضا على توقعاته السنوية للتضخم لعام 2024 دون تغيير عند 8.8%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إصدار اللوائح التنظيمية لتوزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية في السعوديةتستهدف اللوائح تشجيع المنافسة والارتقاء بمستوى الخدمات طاقة
-
البيت الأبيض يحذّر من كارثة اقتصادية إذا حصل تخلّف عن السداد لفترة طويلةأكد أن التخلف عن السداد سيتسبب في خسارة الأسواق المالية 45% بالرُبع الثالث من العام اقتصاد
-
"يونيبر" الألمانية تتوقع إتمام عمليتي بيع أصول في الأسابيع المقبلةكانت وافقت على بيع مصفاة وقود بحري بالإمارات لكونسورتيوم يشمل "مونتفورت" شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية