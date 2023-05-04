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وزيرة السياحة البحرينية
وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي
اقتصاد البحرين

وزيرة بحرينية للعربية: منح رخصة ذهبية للمشاريع الاستثمارية التي تتجاوز 50 مليون دولار

كشفت أن إيرادات السياحة بالبحرين بلغت 1.5 مليار دينار في 2022

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة السياحة في مملكة البحرين فاطمة الصيرفي، في مقابلة مع "العربية"، إن عدد السياح الوافدين إلى البحرين وصل إلى نحو 10 ملايين سائح العام الماضي متجاوزاً العدد المخطط له بنسبة 20%.

وأضافت الصيرفي على هامش معرض سوق السفر العربي المنعقد حالياً في دبي، أن الزيادة بفضل تنوع المنتجات السياحية في المملكة.

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وأكدت الوزيرة أن نسبة تعافي السياحة في البحرين وصلت إلى 90% من مستويات ما قبل الجائحة.

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وأوضحت أن إيرادات السياحة في البحرين في 2022 بلغت 1.5 مليار دينار، فيما بلغ متوسط إنفاق السائح يومياً في البحرين نحو 76 دينار خلال العام الماضي.

وكشفت أن منح الرخصة الذهبية للاستثمار في البحرين للمشاريع التي تتجاوز 50 مليون دولار.

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