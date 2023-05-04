"الزكاة" السعودية تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارات أبريل
الضريبة تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر مايو الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها.
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة "الثالثة والستون" من لائحة نظام ضريبة الدخل.
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