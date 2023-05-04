اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
اقتصاد السعودية

"الزكاة" السعودية تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارات أبريل

الضريبة تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر مايو الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

مادة اعلانية

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها.

اقتصادي حائز على "نوبل": الدولار لا يعني الكثير بالنسبة لأميركا قصص اقتصادية الدولار اقتصادي حائز على "نوبل": الدولار لا يعني الكثير بالنسبة لأميركا

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة "الثالثة والستون" من لائحة نظام ضريبة الدخل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط