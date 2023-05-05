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اقتصاد أميركا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية في هذه الحالة

سوق العمل الأميركي مهدد بفقدان أكثر من 8 ملايين وظيفة

دبي - العربية.نت
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حذّر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإنّ الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلّف عن السداد لفترة طويلة.

وأضاف المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي جو بايدن أنه في حال طال أمد هذا التخلّف عن السداد فإنّ سوق العمل الأميركي قد يفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

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كما أنّه إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية 45% خلال الربع الثالث من العام.

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وإذا شهدت الولايات المتّحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين المنضوين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى.

ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في النفقات.

وتتجه الأنظار نحو يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الرئيس بايدن مجموعة من قادة الكونغرس في اجتماع خاص لحلحلة أزمة سقف الدين.

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