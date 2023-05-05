تركيا: نقل 29.5 مليون طن من المحاصيل الأوكرانية ضمن صفقة الحبوب

أعلنت وزارة النقل التركية أنه تم نقل أكثر من 29.5 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية، في إطار تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب.

ووفقا لبيانات وزارة النقل التركية، التي نقلتها قناة "تي آر تي"، فقد قامت 933 سفينة بنقل 29 مليونا و502 ألف و584 طناً من المنتجات الزراعية، نصفها 50 من الذرة، و28% من حمولات السفن من القمح، وتأتي الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا على قائمة الدول الخمس الأولى التي تم تصدير الحبوب إليها.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول، اليوم الجمعة، لمناقشة تنفيذ صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو، وكان من المتوقع إجراء محادثات بين نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا، إلا أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن يوم أمس 4 مايو، عن "ظهور ضرورة" لتنظيم اجتماع رباعي على المستوى الفني، وفقا لوكالة "تاس" .