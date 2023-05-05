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حصاد القمح - أرشيفية
اقتصاد تونس

تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح الصلد و75 ألف طن شعير

254 دولاراً للطن أقل سعر للشعير

دبي -العربية.نت
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قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 100 ألف طن من القمح الصلد، ونحو 75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية، اليوم الجمعة.

وقدر المتعاملون أدنى سعر للقمح الصلد عند 385.49 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، في حين يقدر أقل سعر للشعير بنحو 254 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

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وأضافوا أن القمح الصلد جرى شراؤه للتوريد على أربع شحنات حجم كل منها 25 ألف طن وفقا لـ"رويترز".

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وأبدى المتعاملون اعتقادهم بأن شركة "كاسيلو" باعت شحنتين بسعر 385.49 و387.29 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بينما باعت شركة "ماركو" شحنة واحدة بسعر 387.29 دولار للطن شاملا الشحن وباعت شركة "آمبر" شحنة واحدة بسعر 379.19 دولار للطن شاملا الشحن.

وقالوا إن علف الشعير جرى شراؤه على ثلاث شحنات حجم كل منها 25 ألف طن.

وذكر المتعاملون أنه يُعتقد أن شركة "أستون" باعت شحنة واحدة بسعر 254 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن وباعت "كاسيلو" شحنة واحدة بسعر 256.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وباعت شركة "جرينفلاور"شحنة بسعر 257 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وتعكس هذه النتائج تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وطلبت المناقصة شحن القمح بين الخامس من يونيو /حزيران و15 يوليو/تموز على حسب المنشأ، بينما طلبت شحن علف الشعير بين 10 يونيو و15 يوليو أيضا على حسب المنشأ.

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