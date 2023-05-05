سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 3.4%

تسارعت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان فيما تراجع معدل البطالة، وفقا لبيانات حكومية صدرت الجمعة، وذلك خلافا للتوقعات بحدوث تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 253 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ارتفاع عن توقعات شهر آذار/مارس بنحو 165 ألف وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، على ما أفادت وزارة العمل وفقا لـ" فرانس برس".

مادة اعلانية

وأوضحت الوزارة في بيان أن "التوظيف واصل اتجاهه الصعودي في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية".

وبهدف كبح جماح التضخّم، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية 10 مرات متتالية منذ مطلع العام 2022، لتضاف إلى ارتفاع تكاليف الإقراض.

وزاد متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.5% في أبريل بعدما زاد 0.3% في مارس/ آذار، وزادت الأجور 4.4% على أساس سنوي في أبريل/نيسان بعدما صعدت 4.3% في مارس/ آذار.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.4% في أبريل/نيسان من 3.5% في مارس/آذار.

وكان محلّلون توقّعوا أن يتراجع التوظيف إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين وراقبوا سوق العمل عن كثب بحثاً عن إشارات تدل على أن الاقتصاد يتعافى بدرجة كافية حتى يتمكن البنك المركزي من التوقف عن رفع سعر الفائدة.