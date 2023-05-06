بالأرقام والأسماء.. هؤلاء أكبر 10 ممولي الضرائب في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر، لتصل إلى 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2023/2022 بزيادة تبلغ 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 21.4%.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة المصرية، فإن الحصيلة الإجمالية للإيرادات الضريبية مقسمة بين 121.5 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 43.3%، و523.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو بلغت نحو 17.2%.

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وتصدرت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع قائمة أكبر 10 مصادر محصلة من الضرائب في مصر بقيمة 154.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 21.8%.

وفي المركز الثاني حلت عائدات الضرائب على الممتلكات بقيمة 85.4 مليار جنيه، بعد نموها بنسبة 30%. وبحصيلة بلغت نحو 81 مليار جنيه حلت ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية في المركز الثالث بنسبة نمو بلغت نحو 9.7%.

وفي المركز الرابع حلت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 75.8 مليار جنيه بعدما قفزت بنسبة 35.2%. وجاءت حصيلة الضريبة من الشركات الأخرى في المركز الخامس بقيمة 73 مليار جنيه بعدما سجلت نمواً بنسبة 13.1%.

وحلت الضريبة على الأجور والمرتبات المحلية في المركز السادس بقيمة 61.1 مليار جنيه بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 15.4%. وفي المركز السابع، جاءت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 40.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 12%.

وفي المركز الثامن جاءت حصيلة الضرائب من عائدات قناة السويس والتي بلغت نحو 39.4% بعدما سجلت نمواً بنسبة 84.1%.

وجاءت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية في المركز التاسع بقيمة 34 مليار جنيه بعدما سجلت نمواً بنسبة 25%. وفي المركز العاشر والأخير، حلت متحصلات ضريبة النشاط التجاري والصناعي بعدما ساهمت بنحو 27.6 مليار جنيه في إيرادات الضرائب بنسبة نمو بلغت نحو 25.1%.