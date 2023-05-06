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اقتصاد مصر

بالأرقام والأسماء.. هؤلاء أكبر 10 ممولي الضرائب في مصر

حصيلة الضرائب زادت 113.8 مليار جنيه في 8 أشهر

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر، لتصل إلى 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2023/2022 بزيادة تبلغ 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 21.4%.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة المصرية، فإن الحصيلة الإجمالية للإيرادات الضريبية مقسمة بين 121.5 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 43.3%، و523.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو بلغت نحو 17.2%.

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وتصدرت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع قائمة أكبر 10 مصادر محصلة من الضرائب في مصر بقيمة 154.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 21.8%.

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وفي المركز الثاني حلت عائدات الضرائب على الممتلكات بقيمة 85.4 مليار جنيه، بعد نموها بنسبة 30%. وبحصيلة بلغت نحو 81 مليار جنيه حلت ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية في المركز الثالث بنسبة نمو بلغت نحو 9.7%.

وفي المركز الرابع حلت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 75.8 مليار جنيه بعدما قفزت بنسبة 35.2%. وجاءت حصيلة الضريبة من الشركات الأخرى في المركز الخامس بقيمة 73 مليار جنيه بعدما سجلت نمواً بنسبة 13.1%.

وحلت الضريبة على الأجور والمرتبات المحلية في المركز السادس بقيمة 61.1 مليار جنيه بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 15.4%. وفي المركز السابع، جاءت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 40.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 12%.

وفي المركز الثامن جاءت حصيلة الضرائب من عائدات قناة السويس والتي بلغت نحو 39.4% بعدما سجلت نمواً بنسبة 84.1%.

وجاءت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية في المركز التاسع بقيمة 34 مليار جنيه بعدما سجلت نمواً بنسبة 25%. وفي المركز العاشر والأخير، حلت متحصلات ضريبة النشاط التجاري والصناعي بعدما ساهمت بنحو 27.6 مليار جنيه في إيرادات الضرائب بنسبة نمو بلغت نحو 25.1%.

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