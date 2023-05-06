مصر تشتري 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد الجديد
نقاط استلام القمح في مصر يصل إلى 420 نقطة متنوعة
أعلن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، اليوم السبت، شراء 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد الجديد.
وقال المصيلحي في بيان إن هناك ارتفاعا في جودة القمح المورد وزيادة في معدلات التوريد هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن نقاط الاستلام يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة، وتتنوع ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن، تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي عملها يوميًا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.
وذكر الوزير أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.
وكانت وزارة التموين قد قصرت تسويق القمح المحلي على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظرت الوزارة نقل القمح المحلي الناتج من موسم حصاد 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، كما منعت استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخوله في العلف الحيواني.
وذكرت أن سعر الأردب درجه نقاوة 23.5 يبلغ 1500 جنيه، ودرجة نقاوة 23 يبلغ 1475 جنيه، فيما يبلغ سعر درجه نقاوة 22.5 نحو 1450 جنيه.
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