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“الاحتياطي الفيدرالي” يرفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية رغم أزمة البنوك الأميركية #العربية
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

"الفيدرالي" بانتظار هذه البيانات لحسم موقفه بشأن وقف تشديد السياسة النقدية

توقعات بتباطؤ وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا لشهر أبريل

دبي- العربية.نت
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تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر الأسبوع المقبل، والتي يقول العديد من الخبراء إنها ستكون دليلا للاحتياطي الفيدرالي، وستساعده في أخذ القرار بشأن إيقاف سلسلة رفع معدلات الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل.

من المحتمل أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 5.5% في أبريل/نيسان على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة 5.6% خلال الشهر السابق.

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وكان الفيدرالي قد رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأخير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى احتمالية وقف سياسة التشديد النقدي الحالية.

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وتتفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي في "وول ستريت" خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر المستثمرون البيانات وسياسة الفيدرالي النقدية المستقبلية وما إذا كان سينجح في كبح التضخم دون تأثر النمو الاقتصادي.

وكان أظهر استطلاع للرأي تابع لـBoFA Global Research واطلعت عليه "العربية.نت" أن 86% من مديري الصناديق الاستثمارية العالمية يتوقعون دخول الاقتصاد الكلي في ركود تضخمي بحلول عام 2024 وهي عند أعلى مستوياتها تاريخياً.

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