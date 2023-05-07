الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي للنمو 3.9% في الربع الأول 2023

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في الربع الأول 3.9% على أساس سنوي.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول من عام2023.

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وذكرت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.8%، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بمعدل 1.3%، في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، و يعودهذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية ًارتفاعا بنسبة 1.5%/ و1.1%، على التوالي.