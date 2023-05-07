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العاصمة السعودية (رويترز) مناسبة اقتصاد
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ميزانية السعودية

ميزانية السعودية في الربع الأول تسجل إيرادات 280.9 مليار ريال

مستويات العجز جاءت عند 2.91 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية السعودية أرقام الميزانية في الربع الأول 2023، والتي سجلت إيرادات بلغت قيمتها 280.9 مليار ريال.

وكشفت أرقام ميزانية السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9% على أساس سنوي.

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وبلغت قيمة المصروفات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 283.9 مليار ريال، فيما جاءت مستويات العجز عند 2.91 مليار ريال، مقابل فائض 57.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من عام 2023، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 75% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 102 مليار ريال.

وكانت الحكومة السعودية قد قدرت موازنة 2023 بفائض 16 مليار ريال، أي بمتوسط 4 مليارات ريال فائض ربعي.

إيرادات الميزانية السعودية في الربع الأول 2023
إيرادات الميزانية السعودية في الربع الأول 2023

ونما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي أعلنتها صباح اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول من عام2023.

مصروفات الميزانية السعودية في الربع الأول 2023
مصروفات الميزانية السعودية في الربع الأول 2023

ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8%، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بمعدل 1.3%، في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ويعودهذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 1.5% و1.1%، على التوالي.

ميزانية السعودية في الربع الأول من 2023
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