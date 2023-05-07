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نمو استثمارات المناطق الاقتصادية في عمان 6% إلى 39.5 مليار دولار خلال 2022

أكد أن هناك 8 مناطق جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان علي السنيدي، اليوم الأحد إن إجمالي الاستثمار في المناطق القائمة التي تُشرف عليها الهيئة بلغ حوالي 15.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 39.5 مليار دولار نهاية 2022.

وأوضح السنيدي، خلال مشاركته في اللقاء السنوي للهيئة، إن الاستثمارات في المناطق الـ 13 التي تشرف عليها الهيئة شهد نموا بنسبة 6% على بالمقارنة مع عام 2021.

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وأضاف أن هناك 8 مناطق جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة، وستكون المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة - قيد التخطيط والإنشاء - من المناطق الواعدة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وأشار السنيدي، إلى أن الأخيرة وقّعت على مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات تعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيتم الإعلان قريبا عن مشروع تعديني في ميناء الدقم.

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