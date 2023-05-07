وزير التموين: احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر يكفي 4.1 شهر

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، لرويترز اليوم الأحد إن "الاحتياطي الاستراتيجي للقمح ارتفع... إلى 4.1 شهر بعد توريد 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن".

كان مجلس الوزراء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬المصري وافق على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كلغ إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).

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ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.

ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.