101 مليار دولار مبيعات الصين من الزهور سنويا بحلول 2035

تتجه مبيعات الزهور في الصين لتجاوز 700 مليار يوان سنويا (نحو 101.28 مليار دولار)، بحلول 2035، وسط مساعي بكين لتحديث الصناعة بشكل كامل.

وتعتزم الحكومة بشكل أساسي تطوير نظام شامل لحماية موارد الأصول الوراثية للزهور، في وقت تصل فيه حصة السوق من الأصناف المحلية الرئيسة 25%، وفقا لخطة التنمية المشتركة الصادرة عن هيئات حكومية متعددة، من بينها الإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية.

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ولتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة الزهور، ستعمل البلاد على تعزيز الابتكار المستقل في صناعة بذور الزهور، وتحسين السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد في صناعة الزهور، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في هذا القطاع، وفقا لخطة التنمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، حددت الخطة إجراءات لرفع جودة الزهور وتسريع الرقمنة في صناعة الزهور وتعزيز تحديث استهلاك الزهور. وتعد الصين الآن أكبر منتج للزهور في العالم، إضافة إلى كونها مشاركا مهما في التجارة الخارجية للزهور ومستهلكا رئيسا للزهور.

من جهة أخرى، جرى توفير نحو 2.53 مليون فرصة عمل جديدة لخريجي الجامعات الصينية هذا العام من خلال حملة لتعزيز التوظيف، حتى الأربعاء، حسبما قالت وزارة التعليم الصينية. وأطلقت الوزارة الحملة في نوفمبر الماضي بمشاركة 2415 جامعة وكلية في المبادرة.

وخلال الحملة، طلب من سلطات التعليم على مستوى المقاطعات المساعدة في ربط مؤسسات التعليم العالي بالشركات، مع الأخذ في الحسبان التخطيطات الرئيسة لدى مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف لدى الشركات.

وفي الوقت نفسه، تم تشجيع الجامعات والكليات على دعوة أصحاب العمل إلى أنشطة التوظيف في الحرم الجامعي وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وحتى الآن، قدمت أكثر من 1.45 مليون شركة ما يقرب من 35.1 مليون معلومة وظيفية من خلال 125 ألف نشاط توظيف أقيم على أرض الواقع في جميع أنحاء البلاد، وفقا للوزارة.