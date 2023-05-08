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اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
صناعة السيارات في ألمانيا
ألمانيا

تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 3.4% في مارس.. ومخاوف الركود تتفاقم

انخفض تصنيع السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.5%

دبي - العربية.نت
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انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مارس/آذار بنسبة 3.4% عن الشهر السابق مقارنة بنسبة 2.5% المعدلة في فبراير/شباط، وفقًا لمكتب الإحصاء.

وفي هذا السياق، انخفض تصنيع السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.5% عن الشهر السابق. بينما انخفض الإنتاج في قطاع الآلات والمعدات بنسبة 3.4% وفي قطاع البناء بنسبة 4.6% خلال الشهر.

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وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية في مارس/آذار بنسبة 10.7% عن الشهر السابق على أساس موسمي مسجلة بذلك أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 في ذروة جائحة كورونا.

كما تراجعت مبيعات التجزئة الصادرات بشكل حاد في مارس/آذار، مما زاد من احتمالية تعديل الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالخفض حيث لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي في الربع الأول، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022 ما يزيد من مخاوف حدوث ركود في ألمانيا.

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