تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 3.4% في مارس.. ومخاوف الركود تتفاقم
انخفض تصنيع السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.5%
انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مارس/آذار بنسبة 3.4% عن الشهر السابق مقارنة بنسبة 2.5% المعدلة في فبراير/شباط، وفقًا لمكتب الإحصاء.
وفي هذا السياق، انخفض تصنيع السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.5% عن الشهر السابق. بينما انخفض الإنتاج في قطاع الآلات والمعدات بنسبة 3.4% وفي قطاع البناء بنسبة 4.6% خلال الشهر.
وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية في مارس/آذار بنسبة 10.7% عن الشهر السابق على أساس موسمي مسجلة بذلك أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 في ذروة جائحة كورونا.
كما تراجعت مبيعات التجزئة الصادرات بشكل حاد في مارس/آذار، مما زاد من احتمالية تعديل الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالخفض حيث لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي في الربع الأول، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022 ما يزيد من مخاوف حدوث ركود في ألمانيا.
-
مسؤول: نصف الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2022 من القطاعات غير النفطيةتجاوز تريليون درهم اقتصاد
-
كم تبلغ تكلفة مراسم تتويج الملك تشارلز على الاقتصاد البريطاني؟كارينا: مردود سياحي كبير نتيجة حملات الترويج المصاحبة لحفل ومراسم التنصيب أسواق العربية 1230
-
كيف انعكس تخفيض تصنيف اقتصاد مصر على البورصة؟"ثري واي" للعربية: التخفيض الجديد للجنيه يخضع لخطة تناسب ظروف مصر الاقتصادية أسواق العربية 1230