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إمارة أبوظبي
اقتصاد الإمارات

مسؤول: نصف الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2022 من القطاعات غير النفطية

تجاوز تريليون درهم

دبي- العربية.نت
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قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي في مؤتمر اليوم الاثنين إن القطاعات غير النفطية شكلت نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي في عام 2022، والذي وصل إلى أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار).

وأضاف أن أبوظبي تريد بحلول عام 2031 زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 140% إلى 179 مليار درهم (49 مليار دولار) وفقا لرويترز.

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