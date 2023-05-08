مسؤول: نصف الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2022 من القطاعات غير النفطية

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي في مؤتمر اليوم الاثنين إن القطاعات غير النفطية شكلت نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي في عام 2022، والذي وصل إلى أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار).

وأضاف أن أبوظبي تريد بحلول عام 2031 زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 140% إلى 179 مليار درهم (49 مليار دولار) وفقا لرويترز.

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