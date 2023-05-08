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اقتصاد مصر

وزير المالية المصري: معدل النمو المستهدف بموازنة 2023-2024 سيبلغ 4.1%

توقعات ببلوغ الفائض الأولي 2.5% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة

دبي - العربية.نت
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أكد وزير المالية، محمد معيط، أن معدل النمو المستهدف بموازنة مصر في العام المالي الجديد 2023-2024 سيصل إلى 4.1%.

وتوقع وزير المالية أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.

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ورجح معيط، نمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

وأشار إلى أن معدل التضخم في الموازنة الجديدة تم تقديره عند 16%.

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