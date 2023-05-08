‫إطلاق المرحلة التجريبية الثانية لمنصة "جدارات" السعودية للتوظيف

انطلقت اليوم الإثنين المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والتي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص السعودي، بهدف تحسين آلية عرض الوظائف وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.

ويتيح الإصدار الجديد، لمنشآت القطاع الخاص، إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة، ونشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، كما يمكنها استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة "جدارات"، وفقا لبيان من "صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

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وسيتم خلال المرحلة الحالية، نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل "طاقات" إلى منصة "جدارات" للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة جدارات، كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من بوابة "طاقات" في الاطّلاع والتسجيل على جميع البرامج والخدمات الأخرى التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية في التدريب والتمكين.

وجرى إطلاق المرحلة الأولى من منصة "جدارات" في أكتوبر 2022، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والإشراف عليها، وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.