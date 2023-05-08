سوق أبوظبي
سوق أبوظبي العالمي يوسع مساحته لعشرة أمثالها
التوسعة ستجعله أحد أكبر المراكز المالية على مستوى العالم بمساحة تبلغ 1438 هكتاراً
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قال سوق أبوظبي العالمي، اليوم الاثنين، إنه سيوسع مساحته إلى عشرة أمثال المساحة الحالية في إطار خطط أبوظبي لتنويع اقتصادها من خلال جعل قطاعها المالي مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
وسيضيف جزيرة الريم إلى موقعه الحالي في جزيرة الماريه.
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وسوق أبوظبي العالمي منطقة مالية حرة ويعد المركز المالي الدولي لمدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن التوسعة ستجعله أحد أكبر المراكز المالية على مستوى العالم بمساحة تبلغ 1438 هكتارا.
وقال إنه منذ افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أصبح لديه 5500 شركة مرخصة تعمل داخله.
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