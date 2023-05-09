أوكرانيا تحاول استعادة مركزها كأحد أكبر مصدر لزيت دوار الشمس في العالم

قال اتحاد منتجي زيت دوار الشمس في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج البلاد من زيت دوار الشمس قد يبلغ ما بين 4.5 و4.7 مليون طن في موسم 2022 و2023 الذي يمتد بين سبتمبر/أيلول وأغسطس/آب، وقد يقفز إلى 6 ملايين طن في 2023 و2024، إذ يعتزم المزارعون زيادة المساحة المزروعة.

وأضاف الاتحاد أن أوكرانيا، التي كانت من كبار منتجي ومصدري زيت دوار الشمس في العالم قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ربما تصدر ما بين 4.4 مليون و4.5 مليون طن من زيت دوار الشمس في 2022‭‭/‬‬23.

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لم يذكر الاتحاد أي بيانات عن موسم 2021 و2022، لكن أوكرانيا، التي كانت من كبار منتجي ومصدري زيت دوار الشمس في العالم قبل الحرب الروسية الأوكرانية، صدرت 5.3 مليون طن من زيت دوار الشمس في موسم 2020 و2021.

تعتبر صادرات زيت دوار الشمس مهددة حاليا بسبب عدم شحن الإمدادات إلى الخارج عبر ممر التصدير عبر البحر الأسود، بحسب ما ذكره الاتحاد وبعض المنتجين.

وحوصرت جميع الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد الحرب منذ العام الماضي، لكن الحصار رُفع عن ثلاثة منها في يوليو/تموز بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا. إلا أن الفريق الروسي بمكتب التنسيق المشترك أبطأ عمليات التفتيش ولا يكاد يسمح لأي سفينة غير السفن الناقلة للحبوب بالدخول إلى الموانئ الأوكرانية.

في هذا السياق، يقول منتجو زيت دوار الشمس إنهم اضطروا إلى تعليق الإنتاج نظرا لعدم قدرتهم على التصدير مع توقف الإنتاج في عشرة مصانع كبيرة.