صادرات الصين إلى روسيا تقفز 153.1% إلى 9.6 مليار دولار في أبريل
واردات الصين تنكمش بشدة في أبريل معززة المؤشرات على ضعف الطلب المحلي
أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء أن صادرات الصين إلى روسيا استمرت في الارتفاع بقوة في أبريل مقارنة بالعام الماضي بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد.
وقفزت الصادرات الصينية إلى روسيا 153.1% في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4% بعد تسجيل نمو قدره 19.8% في أول شهرين من العام.
وزادت الواردات من روسيا 8.06% فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3% في يناير وفبراير و40.05% في مارس.
وانكمشت واردات الصين بشدة في أبريل معززة المؤشرات على ضعف الطلب المحلي بالرغم من رفع القيود المرتبطة بكوفيد مع هبوط واردات الفحم من أعلى مستوى في 15 شهرا المسجل في الشهر السابق. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في وقت سابق من العام الجاري.
-
أمين الناصر: استراتيجية نمو "أرامكو" تمضي على الطريق الصحيحأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، تحقيق الشركة لتدفقات نقدية قوية، مع تعزيز المركز المالي للشركة.وأشار الناصر إلى أن ... نبض السوق
-
سهم "أرامكو" يقفز بعد نتائج متماشية مع التوقعات وتوزيعات سخيةالسهم ارتفع إلى مستوى 33.55 ريال أسواق المال
-
وزير الطاقة اللبناني متفائل بخصوص التنقيب البحري عن النفط والغازستبدأ أعمال التنقيب قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر طاقة