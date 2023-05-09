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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
أزمة مصرفية

صندوق النقد الدولي لا يزال قلقاً من اضطرابات القطاع المصرفي

رغم تحركات السلطات الأميركية والسويسرية

دبي- العربية.نت
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قال بيير أوليفييه جورينشا كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن الصندوق لا يزال قلقا من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة على الرغم من تحركات السلطات الأميركية والسويسرية للتعامل مع البنوك المتعثرة التابعة لها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في باريس "القصة لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن بنوك الاتحاد الأوروبي غير محصنة من المشكلات طالما أن التكتل لم يمض قدما في استكمال الآليات التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة للتعامل مع البنوك المتعثرة وفقا لـ"رويترز".

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